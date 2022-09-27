ديانا حداد تحيي حفلا في الأوبرا قريبا.. وتستعد لطرح أغنية «أحلى couple»

تحيي ديانا حداد، حفلًا غنائيًا في دار الأوبرا المصرية الفترة المقبلة، حسب بيان أصدرته دون كشف تفاصيل الحفل أو موعده المحدد، موضحة أنَّها ستقدم عددًا من الأغاني لنجوم الطرب من الزمن الجميل، بالإضافة إلى أغنياتها الجديدة والأغاني القديمة التي اشتهرت بها وحققت لها نجاحًا كبيرًا في مصر والوطن العربي.

أغنية جديدة باللهجة المصرية

وأشارت ديانا حداد إلى أنَّها بصدد تجهيز مفاجأة جديدة، لجمهورها من خلال طرح أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان «أحلى couple» تتحدث عن السهر والناس الحلوة، وصورتها فيديو كليب في الشارع المصري دون أن تتواجد فيها وتمّ تصوير مجموعة الأفراح بعدة مناطق سيتمّ تجميعها بكليب واحد.

ديانا حداد تجهز ألبوم غنائي

ديانا حداد اختارت العودة من خلال ألبوم غنائي جديد يتضمن مجموعة كبيرة من الأغنيات حمل عنوان ديانا حداد 2022 من إنتاجها الخاص، بدأت بطرحها من خلال أغنيتين من اللونين الموسيقيين اللبناني والخليجي سواء على مستوى الكلمات أو الألحان.

حملت الأغنية اللبنانية عنوان مغنجة، تعاونت في كلماتها وألحانها مع إيفان نصوح، وقام بتوزيعها موسيقياً غسان المرهج، لتتم عملية المكس مع مصطفى عبد الرضا، والماستر مع سليم سلامة.

الأغنية الثانية من اللون الخليجي حملت عنوان وحشني شخ، جددت تعاونها مع الملحن العراقي علي صابر، كلمات الشاعر عدنان الأمير، لتتعاون في التوزيع الموسيقي والمكس والماسترينج مع حسام كامل، وتم التسجيل في استوديو الخاص به في دبي.

وستطرح ديانا حداد، بطرح باقي أغنيات الألبوم تباعاً ضمن خطة أعدتها لتقوم بطرح أغنيتين في كل شهر وضمن خطة إعلامية جديدة، حيث ستقوم بالكشف عن التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

وطرحت أغنيات مغنجة ووحشني شخص، من خلال فيديوهات مصورة عبر قناتها الرسمية في موقع اليوتيوب، تحت إشراف حلمي بشير، متضمنة كلمات الأغاني في كل كليب، كما طرحت أغنية خليجية تحمل اسم على هونك، كلام ولحن عبدالله السالم.