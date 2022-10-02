جورج وسوف يروج لحفلاته الغنائية في قطر وأبو ظبي

روج الفنان جورج وسوف، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لحفلاته المقرر إحياؤها الفترة المقبلة في قطر وأبو ظبي.

جورج وسوف ينشر البرومو الدعائي للحفل

ونشر جورج وسوف، البرومو الدعائي للحفل، وعلق عليه: «جولة جديدة، موعدنا في قطر 6 أكتوبر، وأبو ظبي 14 من نفس الشهر».

جورج وسوف يحيي حفلا غنائيا ضمن مهرجان الفحيص

أخر ظهور لجورج وسوف

وأحيا مؤخرا جورج وسوف حفلا غنائيا رفع شعار كامل العدد ضمن مهرجان الفحيص بالأردن، وقدم خلاله مجموعة كبيرة من أغانيه التي لاقت تفاعلا مع الجمهور بالرقص والغناء، وكان هذا الظهور الأول لوسوف بعد أزمته الصحية، إذ خضع لعملية جراحية لاستئصال لحمية على الأحبال الصوتية.

وقال وسوف، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر: «حتى لا يتم تناقل أخبار غير صحيحة، دخلت الأسبوع الماضي إلى مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت وخضعت لعملية استئصال لحمية على الأوتار الصوتية من قبل الدكتور جهاد خوري، أنا بخير والعملية نجحت الحمد لله».