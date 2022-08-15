جورج وسوف يكشف كواليس الفيلم الوثائقي عن حياته: ولا شعرة كذب

علق الفنان جورج وسوف على الفيلم الوثائقي الخاص به الذي انتشر خلال الفترة الماضية عبر عدة منصات، مشيرًا إلى أنه يحوي كل مراحل حياته المختلفة دون كذب أو خداع.

جورج وسوف يتحدث عن الفيلم الوثائقي

وقال وسوف عن الفيلم الوثائقي خلال لقاء تليفزيوني: «المراحل اللي عشتها في حياتي، مفيش ولا شعرة كدب، أنا بتكلم جد، اتكلمت بتاع 20 ساعة».

كما كشف كواليس الفيلم الوثائقي موضحًا: «حكيت تفاصيل التفاصيل.. فيه كل مراحل حياتي من مرحلة الطفولة والشباب والمرض والتعجيز، وحبيت أنا دي حقيقتي، البيئة للي نشأت فيها، فيها تعب وفيها حلو الحمد لله».

جورج وسوف يحيي حفلا غنائيا في الأردن

يذكر أن جورج وسوف أحيا حفلا غنائيا ضخمًا ضمن مهرجان الفحيص بالأردن، وقدم خلاله مجموعة كبيرة من أغانيه التي لقت تفاعلا وإشادة من قبل جمهوره، وكان الظهور الأول له بعد أزمته الصحية الأخيرة، وخضوعه لعملية جراحية.

جورج وسوف وإلهام شاهين في مهرجان الفحيص

ونشرت الفنانة إلهام شاهين صورة تجمعها بوسوف بعد الحفل، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت على الصورة قائلة: «الفنان الكبير جورج وسوف أبدع في حفله بمهرجان الفحيص بالأردن.. حمدا لله على سلامة سلطان الطرب».

إصابة جورج وسوف

وأعلن «وسوف» خضوعه لعملية جراحية من خلال حسابه بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، حين كتب: «حتى لا يتم تناقل أخبار غير صحيحة، دخلت الأسبوع الماضي إلى مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت وخضعت لعملية استئصال لحمية على الأوتار الصوتية من قبل الدكتور جهاد خوري، أنا بخير والعملية نجحت الحمد لله».