باحثه بالشأن الأوروبي: العلاقات المصرية الإيطالية تتجه نحو مزيدا من التقارب

قالت الشيماء عرفات، الباحثة بوحدة الدراسات الأوروبية بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن العلاقات بين الدولة المصرية مع أغلب شركائها، علاقات تاريخية نابعة من أصل التاريخ المصري، مشيرة إلى أن شكل العلاقات بين مصر وإيطاليا، باتت حاليا في الاتجاه نحو مزيدا من التوطيد والتقارب، خاصة منذ منتدى شرق المتوسط.

عرفات: إيطاليا تنظر لمصر كدولة محورية تضمن استقرار المنطقة

أضافت «عرفات»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن حزب رئيسه الوزراء الجديدة الإيطالية، دائما ما تهتم بالجانب الثقافي والأمني، في العلاقات مع الدول الأخرى، ولذا فإن نظرتهم لمصر على كونها دولة محورية لاستقرار المنطقة كافة.

عرفات: إيطاليا ترى في ليبيا ملف هام بسبب الهجرة وغيرها من الملفات الأخرى

واستطردت: «الرد السريع على تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، على توليها المنصب عكس قد إيه إيطاليا عارفة أن مصر مهمة جدا ليهم في مختلف الملفات، والتنسيق بين البلدين فيما يخص ليبيا، هيكون بشكل كبير، وذلك لأن الامتداد الاستراتيجي لمصر هي دولة ليبيا، وإيطاليا ترى في ليبيا ملف هام بسبب الهجرة وغيرها من الملفات الأخرى».

وأوضحت أن إيطاليا تبحث التنسيق ما بينها وبين مصر لأن الأخيرة لاعب محوري وإقليمي قوى في الملف الليبي، فيعد التواصل ما بين مصر وإيطاليا هو ضمان للأمن بالمنطقة، «منظمة الهجرة اعترفت أن مفيش أي حالات هجرة غير شرعية في السنوات الأخيرة، وده إنجاز دول كتير مبتعرفش تعملها».