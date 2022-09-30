إيطاليا تلغي إجبارية ارتداء الكمامة في وسائل النقل العام

قالت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم، إن الإيطاليين لن يضطروا بعد الآن إلى ارتداء أقنعة الوجه في وسائل النقل العام في أحدث تخفيف للقواعد ضد جائحة فيروس كورونا، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز».

وأفادت الوزارة في مرسوم يقضي بارتداء الأقنعة في القطارات والحافلات والعبارات، في المستشفيات ودور الرعاية.

الحكومة الإيطالية تحصد 81 ألف يورو غرامات علي الركاب

وقال وكيل وزارة الصحة الإيطالية، أندريا كوستا، إنّ الشرطة حصلت 81 ألف يورو غرامات على الركاب الذين ضبطوا دون أقنعة في وسائل النقل العام، كجزء من حملة خاطفة على مستوى البلاد.

وتعد إيطاليا واحدة من أكثر البلدان تضرراً من الوباء، حيث أبلغت عن أكثر من 177 ألف حالة وفاة بسبب «كوفيد-19»، منذ بداية تفشي المرض في أوائل عام 2020.