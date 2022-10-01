«غازبروم» تشرح أسباب وقف ضخ الغاز الروسي إلى إيطاليا: تغييرات قانونية

قالت شركة «غازبروم» الروسية إن وقف ضخ الغاز الطبيعي إلى إيطاليا عبر النمسا، اليوم السبت، يرجع إلى تغييرات قانونية من جانب الشركة المنفذة، مشيرة إلى أنها غير قادرة على تأكيد كميات الغاز المطلوبة لهذا اليوم، لأنه لا يمكن توريد الغاز عبر النمسا.

وأوضحت الشركة، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية»، أنّ إمدادات الغاز الروسي إلى «إيني» الإيطالية عبر نقطة دخول «ترافيسيو» ستكون عند الصفر، وفقًا ما ذكرته «إيني» في بيان على موقعها الإلكتروني.