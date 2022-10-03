مطربات جلسن على «كرسي المذيع» قبل أنغام.. شيرين عبد الوهاب في المقدمة

فوجئ جمهور ومحبو الفنانة أنغام بإعلانها عن برنامجها الجديد «أنغام»، والمقرر عرضه الخميس المقبل، في أول تجربة لأنغام في تقديم البرامج.

أنغام تعلن عن برنامجها الجديد

وأعلنت أنغام منذ ساعات عن برنامجها الجديد عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلة: «سعدت بالحديث مع نجوم الغناء وزملائي العزاز عن شغفنا بالموسيقى وعشنا معاً حلمنا وغنينا مع بعض وغنوا أغانيهم كما لم تسمعوها من قبل وحكينا حكايات أول مرة تتحكي وعشنا رحلة من المتعة لكم جمهوري الراقي المحترم أهديكم لحظات ومشاعر صادقة وراقية أتمنى لكم مشاهدة ممتعة أنغام على DMC وتليفزيون دبي».

وأضافت أنغام في منشور آخر قائلة: «أنغام الخميس والجمعة 9 مساء على DMC بتوقيت القاهرة، الخميس 10:30 مساء على تليفزيون دبي، بتوقيت دبي».

ولم تكن أنغام هي المطربة الأولى التي تدخل مجال تقديم البرامج، فقد سبقها العديد من نجوم الغناء ونستعرض خلال السطور التالية أبرزهم:

أصالة

قدمت أصالة علي مدار 3مواسم برنامجها الشهير «صولا» والذي استضافت خلاله أصدقائها المطربين ويتخلل الحلقة الغناء حيث تشارك أصالة الضيف تقديم بعض الاغاني كما أنها تقدم لهم الطعام والشراب وكأنها في منزلها.

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبدالوهاب هي الأخرى دخلت مجال تقديم البرامج من خلال برنامج فني تم عرضه على قناة DMC، وهو برنامج «مع شيري» وحقق البرنامج نجاحا كبيرا حيث لم تستضف شيرين في برنامجها مطربين فقط لكن استضافت مطربين وفنانين.

لطيفة

كما قدمت لطيفة برنامج «يلا نغني» حيث استضافت نجوم الغناء من مصر والعالم العربي، ويستعرض البرنامج أهم المحطات الفنية في حياة الضيف وبعض جوانب حياته الشخصية بجانب تقديمه العديد من الأغاني على مدار الحلقة.