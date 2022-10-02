علاء الشربيني يعتذر عن تقديم حلقة الغد من برنامج «أحلى أكلة»

أعلن الشيف علاء الشربيني، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، اعتذاره عن الظهور في حلقة الغد من برنامج «أحلى أكلة» على قناة on بسبب وفاة خاله.

نص اعتذار علاء الشربيني

وكتب علاء: «يعتذر الشيف علاء الشربيني لمشاهدي برنامج أحلى أكلة عن الظهور غدا على الهواء نظرا لوفاة خاله، أسكنه الله فسيح جناته، كان خير مثل لمقولة الخال والد، نرجو منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وانهالت دعوات جمهور ومحبي الشيف علاء الشربيني لخاله بالرحمة والمغفرة، وأن يلهمه الله الصبر والسلوان.