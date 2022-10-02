إصابة شابين إثر سقوط سيارة بهما من أعلى كوبري في المنوفية

أصيب شابان نتيجة سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري جيهان بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث ونقلتهما إلى مستشفى قويسنا.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي من أعلى كوبري جيهان بمدينة قويسنا وإصابة شابين كان يستقلان السيارة، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث وتحرر محضر بالواقعة.

وقال سامي سرور رئيس مجلس مدينة قويسنا في تصريحات لـ«الوطن»، إنه فور وصول أنباء عن وقوع حادث من أعلى كوبري جيهان بقويسنا توجه على الفور الدكتور مصطفى صعوان نائب رئيس المدينة إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ملاكي من أعلى الكوبري، ونتج عنه إصابة شابين كانا يستقلان السيارة وتم نقلهما للمستشفى وهما في حالة حرجة.