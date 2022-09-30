إصابة 3 أشخاص بينهم طفلة في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بينهم طفلة، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز إيتاي البارود بالبحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى إيتاي البارود العام؛ لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

الأمن يتلقى إخطارًا بالحادث

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بانقلاب سيارة ملاكي على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي، في نطاق مركز إيتاي البارود، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، ونقلوا إلى مستشفى إيتاي البارود العام؛ لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

تحديد أسماء المصابين

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان حادث انقلاب سيارة ملاكي، وجرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف، وتبين إصابة أسماء السيد الحاوي، 35 سنة، مصابة بكسر في الحوض ونزيف في البطن، منة الله إبراهيم مازن، 23 سنة، مصابة بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، جنا حسام عبدالخالق، 6 سنوات، مصابة بكسر في الحوض ونزيف في البطن، وجميعهم من قرية سرنباي بمحافظة الغربية.

نقل المصابين إلى المستشفى

ونُقل المصابون إلى مستشفى إيتاي البارود العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر المحضر، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.