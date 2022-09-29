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مصرع وإصابة 17 عاملا في حادث انقلاب سيارة بصحراوي البحيرة

كتب:

إحسان شعبان
08:41 م | الخميس 29 سبتمبر 2022
نقل ضحايا حادث الصحراوي

نقل ضحايا حادث الصحراوي

لقى 3 عمال مصرعهم، فيما أصيب 14 آخرين، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمالة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثث والمصابين إلى مستشفى العامرية، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة محملة بالعمالة 

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمالة، ما أدى إلى مصرع 3 عمال وإصابة 14 آخرين، وحرر محضر بالواقعة.

الدفع بعدد من سيارت الإسعاف 

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف، وتبين أن الجثث لأشخاص مجهولي الهوية، وتم التحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة بمستشفي العامرية، وعمل الإسعافات الأولية للمصابين في ذات المستشفى، وحرر محضر بالواقعة. 

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