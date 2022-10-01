إصابة شخص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالسويس

أصيب شخص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «العين السخنة – الزعفرانة»، ونقل رجال الإسعاف المصاب إلى مستشفى السويس العام، لتلقى العلاج.

وكان مرفق إسعاف محافظة السويس، تلقى بلاغاً من قائدى السيارت، عل طريق العين السخنة – الزعفرانة) بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى فى اتجاه الزعفرانة.

وعلى الفور كلف الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق إسعاف السويس، نقاط الإسعاف المتمركزة على الطريق، بتوجيه سيارة إسعاف، لموقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقى العلاج

ومن جانبها توجعت قوة من تأمين الطرق، لموقع الحادث، جيث أسفرت المعاينة الأولية، وقوع حادث إنقلاب للسيرارة الملاكى وإصابة شخص نتيجة للحادث.

ومن جانبة أفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام، بأن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل المصاب بالحادث، ويدعى محمود شعبان محمد، حيث تم التعامل مع المصاب بإجراء الأشعات اللازمة والفحص الطبي ووضعه تحت الملاحظة بعد تلقى العلاج.