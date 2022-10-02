مجلس أمناء الحوار الوطني يصدر لائحة سير جلسات اللجان الفرعية

استقر مجلس أمناء الحوار الوطني على إصدار لائحة سير الإجراءات بجلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطني فيما يخص تحديد المهام والاختصاصات لكل من المقرر العام ومساعده، ومقرري اللجان الفرعية ومساعديهم، ومجلس الأمناء والأمانة الفنية، بالإضافة إلى الترتيب الزمني لإجراءات الجلسات وإدارتها وصياغة المخرجات.

مجلس الأمناء ينتهي من صياغة كتيب الإرشادات

كما انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني من صياغة كتيب إرشادات بعض قواعد السلوك للمقررين والمقررين المساعدين، والمشاركين بجلسات الحوار الوطني.

ويمكنك الاطلاع على لائحة سير الإجراءات بجلسات اللجان الفرعية، وكتيب إرشادات قواعد السلوك بجلسات الحوار الوطني من هنا.