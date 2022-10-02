محمد الصاوي: صدفة قادتني لـ رأفت الهجان.. وعبدالمنعم مدبولي سبب تقديمي دور «عوكل»

قال الفنان محمد الصاوي، إن المخرج يحيى العلمي، قابله بالصدفة وعرض عليه العمل معه، متابعا: «بصيت له باستغراب وقلت له أمنية حياتي أشتغل معاك، وأخدني في مسلسل رأفت الهجان في دور يوشع».

وأضاف الصاوي خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: «اشتغلت مع عادل إمام مجموعة من الأفلام منها زهايمر واللعب مع الكبار، وكان أخوه عصام صديقي في الجامعة، وكنا بنذاكر مع بعض».

العمل مع فؤاد المهندس

وتابع الصاوى، أنه عمل مع فؤاد المهندس في فوازير جدو عبده، وقدم دور الإنسان الآلي، كما ظهر في شخصية عوكل بناء على طلب عبد المنعم مدبولي: «قال لهم حرام عليكم لازم الصاوي يعمل شخصية عوكل، وكان كل ما يشوفني يضحك، وفؤاد المهندس حاجة عظيمة والعالم العربي أحب اللكنة المصرية بسبب الأساتذة الكبار في الكوميديا».

25 مسرحية للأطفال

وقال الفنان محمد الصاوى، إنه يعشق الأطفال، وقدم لهم 25 مسرحية، وعمل مديرا لمسرح الطفل حتى خرج على المعاش، والطفل كان من أهم اهتماماته.