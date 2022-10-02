وكيل «صحة الإسكندرية» تزور بطلة مصر في الترايثلون.. توقف قلبها 25 دقيقة

تعرضت اللاعبة جومانة ياسر عبد اللطيف، بطلة مصر وإفريقيا في الترايثلون، لأزمة صحية وتوقف عضلة القلب أثناء التمرين لمدة 25 دقيقة، أدت لدخولها العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية.

وأوضحت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، أنها قامت بزيارة اللاعبة جومانة ياسر عبد اللطيف، مساء اليوم، حيث اطمأنت على الإجراءات الطبية المتبعة كما التقت بوالدي اللاعبة.

وأكدت وكيل الوزارة في بيان، منذ قليل، على استعداد المستشفيات الحكومية لاستقبال المريضة وتقديم العلاج وكافة صور الرعاية المطلوبة في حالة رغبة الأبوين في نقلها إلى مستشفى حكومي.

رافق وكيلة الوزارة أثناء الزيارة الدكتورة هبة عارف، مدير عام الشئون العلاجية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والدكتورة هبة أمين، مديرة المكتب الفني للمديرية.

تفاصيل توقف قلبها

وكانت اللاعبة قد تعرضت منذ ساعات لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، أدت لدخولها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، بعد توقف قلبها لمدة 25 دقيقة.

من هي جومانة ياسر؟

يذكر أن جومانا ياسر عبد اللطيف، لاعبة منتخب مصر في الترايثلون، والتي تبلغ 19 عاماً، تمتلك 31 ميدالية على صعيد بطولات الجمهورية، بالإضافة إلى 5 ميداليات أفريقية وعربية، وهي بتتمرن تعرضت للإغماء ثم التشنج، وعضلة القلب توقفت تماماً