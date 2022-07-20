«صحة الإسكندرية»: إجراءات وقائية مشددة لمواجهة كورونا بعد ارتفاع الإصابات

شهدت محافظة الإسكندرية ظهور حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بسبب زيادة عدد المصطافين خلال الفترة الماضية، إذ توافد أعداد كبيرة من المواطنين خلال الفترة ما قبل عيد الأضحى حتى انتهاء الإجازة، للاستمتاع بنزول مياه البحر خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة واستمرار الموجه الحارة في الكثير من المحافظات.

إجراءات وقائية مشددة لمواجهة كورونا

وقال مصدر في مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إنه على الرغم من زيادة بعض الحالات في المحافظة إلا أن الوضع آمن حتى الآن ولم تدخل مصر ضمن الموجة السادسة أو الموجة الجديدة، حيث حدثت زيادة بسيطة في عدد المصابين اليومي.

وأضاف المصدر في تصريح لـ«الوطن»، أن هناك تعليمات بضرورة الاستمرار في تلقي لقاح كورونا والتطعيمات في الأماكن التي توفرها الوزارة لأهالي المحافظة، إضافة إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا وارتداء الكمامة في الشوارع من جديد، مع ضرورة توخي الحذر وغسل الأيدي وتجنب التزاحم الشديد.

وأوضح أن هناك تعليمات من قبل وزارة الصحة بالعودة لاتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس التاجي والحصول على اللقاحات، مؤكدًا أن جميع مراكز تلقي لقاح كورونا بها جميع أنواع اللقاحات في الإسكندرية.

الإسكندرية تستقبل آلاف المصطافين

وكانت مدينة الإسكندرية، استقبلت آلاف المصطافين خلال إجازة عيد الأضحى، حيث وصلت نسبة إشغال الشواطئ إلى 100% لعدة أيام متتالية، إضافة إلى التزاحم الشديد في شوارع العجمي وميامي والمنتزة والمندرة، إذ وصلت أفواج كبيرة من المصطافين إلى المحافظة للاستمتاع بالأجواء الساحرة ونزول البحر.