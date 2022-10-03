«هنخليها خضرا».. الغربية تلبي النداء بزراعة 1500 شجرة ضمن مبادرة الرئيس

مبادرة 100 مليون شجرة، هي مبادرة رئاسية، تحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف الحفاظ على البيئة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والتغيرات المناخية، الأمر الذي دفع الكثير من الشباب والمواطنين في محافظة الغربية، للمشاركة في تشجير الأماكن العامة، ومداخل المدن والقرى، إيماناً منهم بالمشاركة المجتمعية، بجانب ما تقوم به الواحدات المحلية، والأحياء ومجالس المدن بمحافظة الغربية.

المشاركة المجتمعية من الجمعيات الخيرية

قامت مؤسسة «يلا نساعد بعض للتنمية» بمشاركة مجموعة من الشباب، بزراعة 1200 شجرة مثمرة، عبارة عن أشجار زيتون وجوافة ورمان، 250 شجرة غير مثمرة، داخل قرى بلتاج وكفر بلضم وشبرا بلوله والعتوة وابشواي ونشيل وسجين، وعزبة العويضة، ومدينة قطور، بالتعاون مع الواحدات المحلية، ومجلس مدينة قطور.

تحفيز مبادرة رئيس الجمهورية

وأوضح المهندس محمد فتح الله عوض، رئيس مجلس أمناء «مؤسسة يلا نساعد بعض» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنهم كانوا يقومون بعملية التشجير، داخل مدينة قطور، وفور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مبادرة 100 مليون شجرة، أعطى لهم حافزا كبيرا، وعملوا على التوسع في زراعة الأشجار وخاصة المثمرة، من أجل الحفاظ على البيئة، وزيادة نسبة المساحات الخضراء، بجانب مواجهة التغير المناخي.