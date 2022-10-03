مقرر مساعد لجنة الأسرة بالحوار الوطني: مشاكل العنف ضد المرأة أولويتنا

قالت ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني، إن لجنة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي من اللجان المهمة جدا، لاسيما أنها تمس كل أسرة مصرية، لذلك سنضع أيدينا على القضايا الشائكة التي أرقت الأسرة والمجتمع خلال الفترة الأخيرة.

أبرز قضايا لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي

وأضافت الشبراوي في تصريحات لـ«الوطن» أن من أبرز القضايا التي ستكون على أجندة عمل اللجنة في جلسات الحوار الوطني القادمة هي العنف الأسري، وارتفاع نسبة الطلاق، وهناك أيضا قضايا وملفات هامة أخرى تتصدر أجندة اللجنة، مثل: مكافحة العنف ضد المرأة، وهذه القضايا تهم كل بيت مصري وكل أسرة.

وأكدت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، أن أي مشكلة خاصة بالأسرة المصرية ستكون على طاولة لجنة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، وبالأخص الطلاق بعد ارتفاع نسبه بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة وأصبحت محاكم الأسرة تشهد تكدس لآلاف القضايا، وارتفاع نسب الطلاق في السنوات الأخيرة يشكل خطر كبير يهدد استقرار المجتمع، لذلك سنبذل جهود كبيرة في هذا الأمر.

المجتمع المستقر يساهم في الارتقاء بالوطن

وأوضحت، ريهام الشبراوي أن وجود مجتمع مستقر وأسرة قويمة يساهم في الارتقاء بالوطن، وهذا ما سعت إليه الدولة المصرية خلال السنوات الثمانية الأخيرة، إذ وضعت استراتيجية لتنمية الأسرة المصرية، وجاء ذلك بعد تزايد المشاكل الأسرية، لاسيما حالات الطلاق التي وصلت إلى معدلات غير مسبوقة، وكذلك معدلات الجريمة بين أفراد الأسرة.

وأشارت الشبراوي، إلى أن وجود أي تفكك أسري في مجتمع يؤثر سلبيًا عليه، ويجعله عاجزًا على الارتقاء والنمو لذلك تبذل الدولة جهود كبيرة للحفاظ على الأسرة والمجتمع، وهذا ما يتواكب مع الجمهورية الجديدة، التي نعمل جميعا من اجل الوصول إليها وإرساء مبادئها.