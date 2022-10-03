استطلاع يتوقع جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في البرازيل

قالت شركة «داتا فولها» للاستطلاعات، إنها أجرت استطلاعا كشف عن توقع إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية البرازيلية، في 30 أكتوبر الجاري، مما يعني أن لولا دا سيلفا فشل في الحصول على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

ويعتبر التصويت في البرازيل إجباريا لنحو 156 مليون شخص، ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

الحملات الانتخابية تسببت في حدوث استقطاب سياسي في البرازيل

وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أنها نتيجة مفاجئة بالنظر إلى الاستطلاع المسبق الذي أظهر الزعيم اليساري دا سيلفا المرشح الأوفر حظًا بفوز مريح على الرئيس اليميني المتطرف الحالي جايير بولسونارو.

وتسببت الحملات الانتخابية في حدوث استقطاب سياسي في البرازيل، حيث تبادل جايير بولسونارو ولولا دا سيلفا، الإهانات، والاتهامات بشكل علني.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس البرازيلي الحالي، جايير بولسونارو، لولا دا سيلفا، برئيس عصابة إجرامية كانت تدير حكومة من اللصوص خلال فترتي رئاسته «2003-2010»، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.