ارتفاع حصيلة وفيات «إعصار إيان» في فلوريدا الأمريكية لـ 81 شخصا

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، ارتفاع حصيلة وفيات «إعصار إيان» الذي ضرب ولاية «فلوريدا» لـ81 شخصا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية في نبأ عاجل.

وكانت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، قالت في وقت سابق، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ووالسيدة الأولى جيل، سيتوجهان، اليوم الاثنين، إلى بورتوريكو، وبعد غد الأربعاء إلى فلوريدا، لمعاينة الأضرار التي خلفها إعصاري «فيونا» و«إيان»، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن «إعصار إيان»، ستضع بسهولة الإعصار على قائمة الأعاصير الـ10 التي ضربت البلاد من حيث التكلفة الاقتصادية.