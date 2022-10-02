تزايد عدد ضحايا إعصار «إيان» بالولايات المتحدة.. وزلزال يضرب المكسيك

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، وجارتها، المكسيك، كارثتين طبيعيتين، تمثلت إحداهما في «إعصار إيان» الذي تسبب في مصرع 77 شخصا على الأقل في «فلوريدا»، فيما ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، «تشياباس» جنوب المكسيك، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار.

وفي الولايات المتحدة، لقى 77 شخصا على الأقل، مصرعهم في ولاية «فلوريدا» الواقعة جنوب شرقي البلاد جراء «إعصار إيان». وفي وقت سابق، أظهرت لقطات لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أسطح المنازل التي خلعت والأشجار المقتلعة من أرضها جراء قوة «إعصار إيان» الذي ضرب منطقة «فورت مايرز» بـ«فلوريدا» الأمريكية.

استمرار عمليات البحث والإنقاذ جراء «إعصار إيان»

وتسبب «إعصار إيان»، الذي يتجه نحو ولايتي «كارولينا الجنوبية» والشمالية في فيضانات وانهيارات للطرق والجسور وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون شخص بفلوريدا.

"There it goes."



Video shows the moment a pier in South Carolina was washed away as Ian slammed the state. https://t.co/14FQ06mYd3 pic.twitter.com/mDKo9yfvwm — ABC News (@ABC) October 1, 2022

من جانبها، أشارت قناة «إن بي سي» الأمريكية، إلى استمرار عمليات البحث والإنقاذ، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ويتوقع خبراء الأرصاد في الولايات المتحدة، أن يتسبب الإعصار في خسائر كبيرة في ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وجرف «إعصارإيان»، جسرا معدنيا على شاطئ ولاية كارولينا الشمالية على المحيط الأطلنطي بسبب قوة الأمواج التي صنعها الإعصار "إيان" على شاطئ ولاية كارولينا الشمالية المطلة .

مركز زلزال «تشياباس» على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض

وفي المكسيك، ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، «ولاية تشياباس» جنوب البلاد، فيما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقال «المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل»، إن مركز الهزة الأرضية، كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، عند التقاء خط عرض 15.29 درجة شمالاً وخط طول 93.86 درجة غرباً.