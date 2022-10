تزايد عدد ضحايا إعصار «إيان» بالولايات المتحدة.. وزلزال يضرب المكسيك

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، وجارتها، المكسيك، كارثتين طبيعيتين، تمثلت إحداهما في «إعصار إيان» الذي تسبب في مصرع 77 شخصا على الأقل في «فلوريدا»، فيما ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، «تشياباس» جنوب المكسيك، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار.

وفي الولايات المتحدة، لقى 77 شخصا على الأقل، مصرعهم في ولاية «فلوريدا» الواقعة جنوب شرقي البلاد جراء «إعصار إيان». وفي وقت سابق، أظهرت لقطات لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أسطح المنازل التي خلعت والأشجار المقتلعة من أرضها جراء قوة «إعصار إيان» الذي ضرب منطقة «فورت مايرز» بـ«فلوريدا» الأمريكية.

وتسبب «إعصار إيان»، الذي يتجه نحو ولايتي «كارولينا الجنوبية» والشمالية في فيضانات وانهيارات للطرق والجسور وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون شخص بفلوريدا.

