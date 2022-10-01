ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار إيان بولاية فلوريدا الأمريكية إلى 23 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار إيان في ولاية فلوريدا الأمريكية، إلى 23 قتيلًا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتوقع خبراء الأرصاد، في وقت سابق، أن يتسبب إعصار إيان في عواصف تُهدّد الحياة في ولاية ساوث كارولاينا، بعد إحداثه دمارا في فلوريدا، وأغرق المناطق الساحلية في جنوب غربي الولاية الأمريكية في الظلام، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الإمارات لـ مواطنيها: اتبعوا تعليمات السلامة

وفي وقت سابق، دعت الإمارات، مواطنيها في «كارولاينا» الأمريكية، إلى الحذر من «إعصار إيان»، وأكدت السفارة الإماراتية لدى الولايات المتحدة، في بيان، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية الأمريكية والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ.