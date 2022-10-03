عاجل.. جولة إعادة في انتخابات رئاسة البرازيل بين بولسونارو ودا سيلفا

أعلنت هيئة الانتخابات في البرازيل، إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية لعدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات في الانتخابات التي شهدتها البلاد، أمس الأحد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأكدت «المحكمة الانتخابية العليا»، عقد جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، بعد فرز 96.93% من أصوات الناخبين، حصل لولا على 47.85% من الأصوات الصحيحة، وبولسونارو على 43.7%.

ومن المقرر عقد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية البرازيلية في 30 أكتوبر الجاري بين الرئيس الحالي، جايير بولسونارو والأسبق، لولا دا سيلفا.

11 مرشحا تنافسوا في الانتخابات الرئاسية البرازيلية

وأحصت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل، في قنت سباق إغلاق التصويت الإلكتروني، أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي شهدت تنافس 11 مرشحا كان أبرزهم بولسونارو ودا سيلفا.

وكانت استطلاعات الرأي، أشارت في وقت سابق، إلى نصيب 9 مرشحين آخرين من أصوات الانتخابات الرئاسية البرازيلية لا يتعدى 10%، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وتخللت الانتخابات الرئاسية البرازيلية، أحداث عنف متفرقة، فيما أشارت الشرطة العسكرية في «ساو باولو»، إلى إطلاق نار داخل مركز اقتراع من قبل رجل على عنصري شرطة.