استشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال.. زعم تنفيذه محاولة دهس

استشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بزعم محاولته دهس جنود قرب مستوطنة «حفات جلعاد» جنوب غربي «نابلس» شمال الضفة الغربية.

وأوضحت مصادر فلسطينية رسمية، لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية، أن قوة من جيش الاحتلال أطلقت النار على مركبة فلسطينية والسائق بداخلها قرب «حفات جلعاد».

مصادر: ما جرى لا يعدو كونه حادث بين سيارة فلسطينية وأخرى تابعة للاحتلال

وأضافت مصادر فلسطينية، أن ما جرى لا يعدو كونه حادث سير بين سيارة فلسطينية وأخرى تابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلية، موضحة أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الفور باتجاه المركبة الفلسطينية بدعوى تعمد سائقها ذلك.

من جانبه، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن قوات من الجيش وشرطة الاحتلال أثناء قيامها بنشاط روتيني مشترك قرب «حفات جلعاد» رصدت سيارة مسرعة باتجاه أفرادها وحاولت دهسهم، مشيرا في بيان، إلى إطلاق أحد الجنود النار على السيارة وتم تحييد المهاجم.

وأشار شهود عيان لـ«شينخوا»، إلى قيام أحد الجنود بإطلاق النار على السائق وتركه ينزف داخلها دون تقديم الإسعافات الطبية له.

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في «سبسطية»

وأصيب عدد من الفلسطينيين، مساء أمس السبت، بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة «سبسطية» شمال غربي«نابلس»، وأوضح رئيس البلدية محمد عازم، أن قوات الاحتلال اقتحمت «المنطقة الأثرية» وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

بدورها، شوهت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، مساء أمس السبت، بإضاءة سور القدس التاريخي برسومات وشعارات تلمودية، بمناسبة اقتراب عيد رأس السنة العبرية

بدورها، تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الأحد، طوق أمنياً على الضفة الغربية، كما ستغلق كافة المعابر مع قطاع غزة، بالتزامن مع الأعياد اليهودية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الطوق سيدخل عشية عيد رأس السنة المصادف اليوم الأحد بدءا من الرابعة عصرا ثم يرفع، بعد غد الثلاثاء، منوطاً، بتقييم للوضع الأمني.