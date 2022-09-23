استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية

استشهد شاب مقدسي يدعى «محمد أسامة أبو جمعة»، يبلغ من العمر 23 عاماً، من بلدة الطور، بعد إطلاق الرصاص باتجاهه من مستوطن إسرائيلي، على تقاطع «موديعين» قرب محافظة رام الله وسط الضفة الغربية.

القناة 12 الإسرائيلية تزعم: إصابة مستوطن نتيجة طعنه بسكين

وزعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أن «أبو جمعة» نفذ عملية طعن، كما أصيب البعض بغاز الفلفل، فيما نفت عائلة الشاب المقدسي رواية الاحتلال، وقالت إن الشهيد كان برفقة أحد الأقارب وجرى مشادات كلامية بينه وبين مسؤوله بالعمل.

وزعمت قناة الـ 12 الإسرائيلية، إن مستوطنًا أصيب نتيجة طعنه بسكين، فيما أصيب آخر بكدمات، و3 آخرون برذاذ الفلفل، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

من جانبها، نشرت وسائل إعلام فلسطينية فيديو لطرح شاب فلسطيني جنديا إسرائيليا أرضا في القدس المحتلة، وقالت إن رفاق الجندي فشلوا عدة مرات في تخليصه من قبضة الشاب الفلسطيني، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأظهر الفيديو، جندي تابع للاحتلال الإسرائيلي، وهو يضرب الشاب الفلسطيني لإزاحته من فوق زميله.

عباس يشيد بدور «إيسيسكو»

من جانبه، استعرض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» الدكتور سالم بن محمد المالك، في نيويورك، الأولويات التي تقدمها المنظمة لفلسطين والقدس، التي تسهم في حماية وصون المواقع التاريخية الفلسطينية، وتسجيلها على قوائم التراث في العالم الإسلامي.

وقالت «الإيسيسكو»، في بيان، إن عباس، أشاد بالدور الذي تضطلع به المنظمة على صعيد النهوض بالأوضاع التربوية والثقافية والعلمية في دول العالم الإسلامي، بما فيها فلسطين، في ضوء ما تتعرض له الحقوق التعليمية لاسيما في القدس المحتلة من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

لابيد: الاتفاق مع الفلسطينيين على أساس دولتين

من جانبه، دعا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، أمس الخميس، إلى حل الدولتين لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مضيفا في كلمته أمام الجمعية العامة لمنظمة «الأمم المتحدة»، إن الاتفاق مع الفلسطينيين على أساس دولتين لشعبين،الشيء الصحيح لأمن «تل أبيب» واقتصاد إسرائيل ومستقبل الأطفال.

وأشار لابيد، إلى أن أي اتفاق سيكون مشروطاً بدولة فلسطينية مسالمة لن تهدد إسرائيل، مؤكدا أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون حل الدولتين. وأضاف لابيد، أن الفلسطينيين في إسرائيل ليسوا أعداء وإنما شركاء والسلام ليس تنازلا ولا ضعفا.

«لندن» تراجع موقع السفارة البريطانية في إسرائيل

من جانبه، قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، إنها أبلغت لابيد بأنها تراجع موقع السفارة البريطانية في إسرائيل، فيما عبر رئيس حكومة الاحتلال الإسرايلي، عبر موقعغ التدوينات القصيرة «تويتر»، عن امتنانه للمسؤولة البريطانية على التفكير في نقل السفارة إلى القدس المحتلة.

من جانبه، أشار رئيس البعثة الفلسطينية في العاصمة البريطانية «لندن»، حسام زملط، إلى صدمته من مراجعة رئيسة الوزراء البريطانية، مضيفا إن أي تحرك لنقل السفارة من شأنه تدمير العلاقة مع «لندن»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.