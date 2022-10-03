مصرع شاب غرقا في ترعة بحر ديرب بالمحلة.. جرفه التيار المائي

لقي شاب مصرعه، من منطقة محلة البرج، بمدينة المحلة الكبرى، غرقا في ترعة بحر ديرب، وذلك أثناء الاستحمام، وجرفه التيار المائي وسط الترعة، ولفظ أنفاسه الأخيرة بسبب عدم إجادته السباحة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة.

إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يتضمن ورود بلاغ بالعثور على جثة أحد الشباب، ويدعى «عبد الرازق. أ»، في العقد الثالث من عمره، مقيم بمنطقة محلة البرج، دائرة قسم شرطة أول المحلة، وذلك في ترعة بحر ديرب، بنطاق مدينة المحلة الكبرى.

انتشال الجثة

انتقلت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة أول المحلة، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري، وتمكنت من انتشال الجثة، ونقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث قسم شرطة أول المحلة، أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق، وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن التيار المائي جرفه وسط الترعة بسبب عدم إجادته السباحة.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.