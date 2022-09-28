صديق أحد ضحايا حادث الغرق بالشرقية: «قال لنا لما أموت متعيطوش»

خرج الآلاف من أهالي قرية الحسينية بمحافظة الشرقية لتشييع جثمان 3 طلاب بكلية الطب، ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بطريق فاقوس، فيما جرى دفن الضحية الرابعة بمنطقة الملكيين البحرية، وسط انهيار الجميع وصراخ وعويل أصدقائهم.

تفرق أصدقاء ضحايا حادث الشرقية أثناء تشييع الجثامين ما بين الحسينية والملكيين البحرية، لحضور الجنازات، ولسان حالهم يقول: «مش عارفين نحضر جنازة مين ولا مين».

وصية الطالب أحمد عزت

وكشف أحد أصدقاء الطالب أحمد عزت عن وصيته الأخيرة، التي دونها في وقت سابق، والتي قال فيها: «وصية وإقرار مني، وقت ما ساعتي تيجي وأقابل وجه كريم، أنا مسامح أي حد غلط فيا قدامي أو ورايا، أتمنى اللي زعلان مني يصالحني، كل واحد مننا له وقت وهيسلم ورقته، أتمنى لما أموت مندفنش بالليل مهما حصل، افضلوا شوية على قبري وجمبي، أنا لسه مخدتش على المكان، واقرأوا لي سورة (يس)، متعيطوش مبحبش العياط، الموت صعب بس حاولوا».

«ادعولي بالثبات عند السؤال»

وأشار إلى أن صديقه تابع في وصيته: «ادعولي بالثبات عند السؤال وإن ربنا يعديني منه على خير، تصدقوا على روحي، الأيام هتعدي وهتنسي، بس أمانة لو جيت على بال على حد منكم اقرولي الفاتحة».

كما كشف أحد أقاربه في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن الضحية دون منشورات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي يطالبهم فيها بالدعاء لصديقه الذي سبق وتوفى منذ عام.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارًا بمصرع 4 طلاب

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقتت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد باستقبال مستشفى فاقوس 4 شباب متوفين، وآخر مصاب، إثر سقوط سيارتهم داخل ترعة بطريق فاقوس، وجرى نقلهم إلى مستشفى فاقوس، وحُرر محضر بالواقعة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثث الضحايا، وتبين أنهم: «أحمد السيد عزت، محمد أيمن الشريف، أحمد أشرف شعلان»، فيما أصيب كريم أحمد، وحفظت الجثث تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.