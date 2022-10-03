إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون، لعمل الإسعافات وتلقي العلاج.

حادث تصادم بين سيارتين

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى «جامبو»، بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، بنطاق ذات المركز، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص ونقلوا إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.

تحديد أسماء المصابين

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كلا من، «نجوى صلاح محمود عبد الهادى»، 57 سنة، مقيمة بالقاهرة، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة، مصابة بسحجات وكدمات، و«جيهان محمد حنفى»، 55 سنة، مقيمة بالقاهرة، مصابة بجروح متفرقة بالجسم، و«رمضان هارون موسى»، 48 سنة، السائق، مقيم بشبرا الخيمة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

جدير بال1كر أن طريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز النوبارية، شهد أمس، وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة، مما أدى إلى مصرع عاملين وإصابة 11 آخرين، ونقلوا إلى مستشفى وادي النطرون وغرب النوبارية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.