العثور على جثتي رجل وسيدة داخل سيارة بالمنوفية.. تعرضا لإطلاق نار

عثر عدد من أهالي قرية دروة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، على جثتي رجل وسيدة داخل سيارة ملاكي مصابين بأعيرة نارية، وعلى الفور أبلغوا قوات الشرطة بالحادث، ونقلت سيارة الإسعاف الجثامنين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي .

مصدر أمني يكشف التفاصيل

وكشف مصدر أمني لـ«الوطن» عن انتقال الأجهزة الأمنية في مركز شرطة أشمون إلى موقع البلاغ، وتبين العثور على رجل وسيدة داخل سيارة ملاكي، أُطلق عليهم أعيرة نارية عليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات المختصة التحقيقات.

إخطار مديرية الأمن

وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد العثور على جثة رجل وامرأة داخل أحد السيارات نتيجة إصابتهم بأعيرة نارية في قرية دروة التابعة لمركز أشمون، ونقلهم إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، وتكثف جهات التحقيق جهودها لكشف ملابسات الواقعة .

الرأي القانوني

وقال أحمد شعبان المحامي، إنّ هناك عدد من العقوبات في جرائم القتل، ولعل أشدها هي القتل مع سبق الإصرار والترصد، لافتًا إلى أنّ عقوبتها الإعدام أو الحكم بالسجن بالمؤبد، أما إذا كان القتل أثناء المشاجرة أو للدفاع عن النفس، تكون العقوبة السجن حسب ما يراه القاضي.