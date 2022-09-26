تفاصيل العثور على جثة عجوز مقتولة داخل منزلها بالدقهلية

عثر رجال الشرطة على جثة عجوز مقتولة داخل شقتها في إحدى مناطق الدقهلية، وانتقلت جهات التحقيق وناظرت الجثمان، وأمرت بنقلها إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

بلاغ إلى رجال الشرطة

ورد بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد العثور على جثة سيدة مقتولة داخل منزلها في إحدى قرى مركز السنبلاوين بالدقهلية، وعقب ورود البلاغ إلى رجال الشرطة انتقلوا على الفور لمكان الواقعة.

وتبين خلال الفحص أن المجني عليها في العقد الخامس من عمرها، وتبين إصابتها بجروح في أنحاء متفرقة من جسدها، وأنه وقت ارتكاب الجريمة كانت أسرتها بالخارج، تتواجد بمفردها داخل منزلها وناظرت جهات التحقيق جثمان السيدة المتوفية.

نقل الضحية للمشرحة

وأمرت رجال الشرطة بسرعة إجراء التحريات في الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة فى محيط العقار الذي شهد الجريمة، وقررت نقل السيدة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، كما يكثف رجال الشرطة من جهودهم لكشف كواليس الجريمة وضبط المتهم.

عقوبة القتل

وكشف حسام همام المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن»، عن عقوبة إرتكاب جريمة القتل، إذ أوضح أن قانون العقوبات في الفقرة 2 من المادة 234 نصت على «يُحكم على فاعل هذه الجناية (القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، حيث إن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».