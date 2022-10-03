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الخارجية تهنئ ميار شريف بعد تتويجها ببطولة «بارما»: نموذج لجيل يصنع المعجزات

كتب:

محمد حسن عامر
11:26 ص | الإثنين 03 أكتوبر 2022
البطلة المصرية ميار شريف

البطلة المصرية ميار شريف

هنأ السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، البطلة المصرية ميار شريف وذلك بعد تتويجها بلقب WTA 250 في دورة بارما الإيطالية للتنس، كأول مصرية تحقق هذا الإنجاز.

وحققت ميار شريف المصنفة 74 على مستوى العالم، هذا الإنجاز التاريخي، عقب الفوز على أنا بوجدان المصنفة السادسة على العالم في الدور قبل النهائي، والفوز على ماريا سكاري المصنفة السادسة على العالم، التي استطاعت العبور إلى النهائي بالفوز على اللاعبة دانكا كوفينيتش.

جيل مصري جديد

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إنجاز رياضي جديد لمصر.. ألف مبروك ميار شريف التتويج كأول لاعبة مصرية تفوز بلقب WTA 250 في دورة بارما الإيطالية للتنس».

وأضاف «حافظ»، أن ما حققته ميار أشرف فخر ونموذج لجيل مصري جديد سيصنع المعجزات.

إنجاز تاريخي للمصرية ميار شريف

ونجحت ميار شريف في الفوز على المنصفة الأولى ماريا سكاري بنتيجة 7-5 و6-3 في بطولة بارما المفتوحة للسيدات، أمس الأول، لتصبح أول مصرية تفوز بإحدى بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات.

وتعد هذه البطولة أول لقب تحققه ميار في مسيرتها كلاعبة تنس، إلى جانب تمكنها من هزيمة ماريا سكاري التي تفع ضمن المصنفات العشر الأوائل على مستوى العالم في لعبة التنس.

   

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