«الداخلية»: زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

قررت وزارة الداخلية، زيارتين استثنائيتين لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة 6 أكتوبر الجاري، والمولد النبوي الشريف لعام 1444 هجريًا.

تقديم كافة الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح

وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيًا من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم في مختلف المناسبات، مشيرة إلى التصريح «بزيارتين إستثنائيتين» لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، اعتبارًا من يوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل، ولا تُحتسبا الزيارتين المشار إليهما ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.