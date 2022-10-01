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تعرف على إجازات أول أسبوع دراسة.. بينها المولد النبوي الشريف

كتب:

هبة وهدان
10:25 ص | السبت 01 أكتوبر 2022
طلاب المدارس 2022/2023- أرشيفية

طلاب المدارس 2022/2023- أرشيفية

انطلق اليوم السبت الموافق 1 أكتوبر، العام الدراسي الجديد 2022/2023، وتبحث الأسر المصرية عن إجازات أول أسبوع دراسة، لمعرفة أوقات العطلات المختلفة التي بينها الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر الموافق 6 أكتوبر المقبل. 

إجازات أول أسبوع دراسة

وبحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فإن إجازات أول أسبوع دراسة بالعام الدراسي الجديد 2023، يومين فقط، وهما يوم الخميس المقبل الموافق 6 أكتوبر حيث الاحتفال بعيد القوات المسلحة (6 أكتوبر1973)، والثاني يوم السبت المقبل 8 أكتوبر حيث الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وبانتهاء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ستنتهي الإجازات الرسمية في مصر التي بدأت الخميس 6 يناير حيث الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وحتى حتى هذا الموعد لن يحصل طلاب المدارس أو الموظفين بالدولة على عطلات رسمية حتى ينطلق العام الجديد 2023.

موعد العطلات الرسمية في مصر

- يوم الخميس 6 يناير: الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

- يوم الخميس 27 يناير: الاحتفال بثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

- يوم الإثنين 25 أبريل: الاحتفال بعيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982).

- يوم الإثنين 25 أبريل: الاحتفال بعيد شم النسيم.

- يوم السبت 30 أبريل: الاحتفال بعيد العمال.

- يوم الخميس 30 يونيو: الاحتفال بثورة 30 يونيو.

- يوم السبت 9 يوليو إلى الخميس 14 يوليو: الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

- يوم السبت 23 يوليو: الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو 1952.

- يوم السبت 30 يوليو: الاحتفال برأس السنة الهجرية.

- يوم الخميس 6 أكتوبر: الاحتفال بعيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

- يوم السبت 8 أكتوبر: الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف.

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