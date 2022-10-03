محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروع «قناطر ديروط» بتكلفة 1.2 مليار جنيه

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة بتكلفة تبلغ مليار و200 مليون جنيه، والذي يعد من أهم المشروعات القومية التي يجري تنفيذها مؤخرا على أرض المحافظة ضمن خطة الدولة لتحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية.

أقدم المنشآت المائية بمصر

وأوضح محافظ أسيوط، في بيان، أن قناطر ديروط تعتبر من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم، حيث تم إنشاؤها عام 1872 في عهد الخديوي إسماعيل، ومصنفة ضمن أقدم المنشآت الهيدروليكية في العالم، وتقع على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط عند فُم ترعة الإبراهيمية، وتقوم بإطلاق تصرف سنوي من خلال المجموعة قدره 9.6 مليار متر مكعب سنويا لتغذي 7 ترع فرعية، ومع مرور السنين أثبتت الدراسات أن القناطر انتهى عمرها الافتراضي لذلك قررت الدولة إنشاء قناطر بديلة للقناطر القديمة.

تحسين عملية الري في 5 محافظات

وأضاف أن مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية يهدف لتحسين عملية الري في زمام 1.60 مليون فدان في إقليم مصر الوسطى بخمس محافظات هي «أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الجيزة»، وتمثل هذه الأراضي نحو 20% من مساحة الأراضي الزراعية القديمة في مصر، فضلا عن توفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس، بما يضمن توزيع منتظم للمياه على الفروع السبعة التي تغذيها مجموعة قناطر ديروط.

وأشار إلى أن المشروع يشمل إنشاء 7 قناطر هي «فم بحر يوسف، الإبراهيمية، البدرمان، الديروطية، أبو جبل، إيراد الدلجاوي، الساحلية»، وإنشاء مبانٍ للتشغيل والتحكم وعمل كوبري علوي ومنظومة لإدارة ومتابعة توزيع المياه لعدد 45 موقعا بنطاق المشروع.

السد المؤقت للمجرى المائي

من جانبه أكد المهندس عمر سيف النصر، مدير عام الإدارة العامة لري أسيوط، إنه وفقا لتوجيهات المهندس حاتم مختار، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط، بالمتابعة المستمرة والإشراف على تنفيذ المشروعات على نهر النيل وترعة الإبراهيمية، فإنه يجري حالياً الردم لعمل السد المؤقت بالمجرى المائي لبحر يوسف، لتجفيف الموقع للبدء في إنشاء القنطرة.

تجهيز المنطقة لبدء العمل

وأوضح أنه يجري تشوين ولحام وتجهيز الستائر المعدنية، والمقرر استخدامها بالسد المؤقت، كما تم الانتهاء من مجسات التربة للحصول على عينات منها لتحديد الخصائص المختلفة لطبقات التربة التي سيتم إنشاء القنطرة الجديدة عليها، كما تم تركيب الكوبري المؤقت لمرور المعدات للموقع الجديد لفم ترعتي الديروطية والبدرمان.

كما تم إعداد منطقة التجهيزات الرئيسية التي سيكون بها الورش الرئيسية ومحطة خلط للخرسانة الجاهزة وتجهيز معمل ضبط الجودة للخرسانة ومعايرة إجهاد الضغط لماكينة تكسير المكعبات، وجار اختبار المواد وتجهيز الخلطات الخرسانية التجريبية.

استعدادات موسم فصل الشتاء

وفي سياق آخر، قال محافظ أسيوط، إنه استعدادا لفصل الشتاء والتقلبات الجوية، وجه رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي مديرية الري بالمرور على جميع مخرات السيول وسدود الإعاقة للوقوف على حالتها الفنية وإزالة التعديات والتأكد من جاهزيتها لأي طوارئ تحدث خلال الفترة المقبلة.

مراجعة خطة تصريف المياه الزائدة

وأكد المحافظ على ضرورة مراجعة خطة تصريف المياه الزائدة ومسارها وخلف السدود وإزالة أي شكل من أشكال التعديات ورفع العوائق أمام الحجوزات والسحارات، والتأكد من سلامة الجسور والطرق على المجاري المائية وجاهزية مصارف التخفيف وقدرة البوابات للفتح والقفل لتصريف المياه الزائدة تحسباً لأي طارئ، مع ضرورة التنسيق والتعاون بين الوحدات المحلية والقروية ومديرية الري والإدارات التابعة لها وكافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة حيال ذلك.