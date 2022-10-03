تفاصيل إصابة شابين إثر سقوط سيارتهما من أعلى كوبري بالمنوفية

شهدت مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري جيهان، ما أدى إلى إصابة شابين ونقلهما إلى مستشفى قويسنا، وجرى تحويلهما إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، لخطورة حالتهما الصحية.

تفاصيل الحادث

وبانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث، تبين سقوط سيارة ملاكي من فوق كوبري جيهان بمدينة قويسنا، وإصابة كلا من «ساهر. م. س»، 18 سنة، طالب بكلية تكنولوجيا المعلومات، و«السيد. ع. ا»، 19 سنة، طالب بكلية تجارة الشروق، مقيمان في قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع.

الحالة الصحية للمصابين

وقال طارق جاد، أحد أهالي القرية، إن المصابين في العناية المركزة بمستشفى شبين الكوم التعليمي، مشيرا أن حالتهما حرجة للغاية نتيجة انقلاب السيارة من أعلى الكوبري، ما تسبب لهما بكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

وكان نائب رئيس مدينة قويسنا توجه إلى موقع الحادث فور وصول أنباء عن وقوع الحادث، وسقوط السيارة من أعلى كوبري جيهان بقويسنا، موضحا أن الحادث أسفر عن إصابة الشابين وحالتهما خطيرة.