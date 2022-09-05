إصابة شابين في تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل بالغربية

أصيب شابين بكدمات وكسور وسحجات وجروح متفرقة، إثر تعرضهما لحادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية «موتوسيكل»، على الطريق الدائري «طنطا - بسيون»، بالقرب من قرية كفر الشوربجي، بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقلهما إلى المستشفى في حالة صحية خطيرة، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية «موتوسيكل» على الطريق الدائري «طنطا - بسيون»، مما أدى إلى إصابة أشخاص بإصابات مختلفة.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة شابين مقيمين بقرية كفر المنصورة، إثر تعرضهما لحادث تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل، على طريق «طنطا - بسيون»، بالقرب من مدخل قرية كفر الشوربجي، بدائرة مركز طنطا.

نقل المصابين إلى المستشفى

نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، في حالة خطرة، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث، تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، والتحفظ على المركبات المتسببة في الحادث.