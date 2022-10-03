أشرف زكي يعتذر لممثلي «الصوت والمونتاج» عن عدم تكريمهم بمهرجان الدراما

قدم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية اعتذرًا لشعبتي الصوت والمونتاج بنقابة المهن السينمائية، عن إغفال تكريمهم بمهرجان الدراما، مؤكّدًا أنَّ ما حدث «سهو غير مقصود»، مشددًا على أهمية الدور الأساسي للمونتاج في العملية الفنية كونهم المخرج الثاني للعمل الفني، وأهمية فن الصوت الذي كان دخوله بعد مرحلة السينما الصامتة تطور في الدراما وثورة في صناعة الصوت والصورة.

جاء ذلك حسب بيان أصدَره اليوم، اتحاد شعبتي الصوت والمونتاج بنقابة المهن السينمائية، موضحًا أنَّ أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية اجتمع مع ممثلين عن مجلسي شعبتي الصوت والمونتاج أول أمس، لاحتواء أزمة إغفال منح جوائز لفنون الصوت والمونتاج ضمن جوائز المهرجان.

ترحيب بتكريم الفنيين لأول مرة في تاريخ صناعة الدراما

وأكّد اتحاد شعبتي الصوت والمونتاج بنقابة المهن السينمائية تقديره لإقامة مهرجان الدراما «مهم للدراما ولكل صناعها وفنانيها ومبدعيها في كل التخصصات والمجالات»، مرحبًا بتكريم الفنيين لأول مرة في تاريخ صناعة الدراما.

تعيين المونتير معتز الكاتب في اللجنة العليا لإدارة المهرجان

واقترح أشرف زكي، استثمار ما حدث بطريقة إيجابية لتخطي الأزمة الحالية وتحقيق المزيد من المكتسبات للدورات المقبلة من المهرجان؛ وذلك بتعيين المونتير معتز الكاتب في اللجنة العليا لإدارة المهرجان مندوبًا وممثلًا عن شعبتي الصوت والمونتاج، مؤكّدًا دعمه التام للتعاون المباشر بين الشُعَب المختلفة في نقابتي المهن التمثيلية والمهن السينمائية.

وتقدمت شعبتا الصوت والمونتاج بالشكر لـ أشرف زكي على دعوته وحسن استقباله وسرعة احتوائه للأزمة بشكل إيجابي، ولأعضاء الشعبتين على تقديرهم لقيمة الحوار كحل أمثل لحل جميع المشكلات.