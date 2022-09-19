أشرف زكي: انطلاق مهرجان القاهرة للدراما عيد واحتفال وسيكون ناجحا

علق الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على انطلاق مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى الأربعاء المقبل قائلا: «إن شاء الله يبقى مهرجان ناجح ويليق باسم الدراما المصرية وباسم مصر، والفعاليات ستبدأ يوم 21 سبتمبر».

وأضاف «زكي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: «نتحدث عن أول مهرجان للدراما التليفزيونية، لأن نصيب السينما من المهرجانات كبير، وبعد توقف مهرجان الإذاعة والتليفزيون لم يعد هناك مهرجان للدراما».

نقيب المهن التمثيلية: مهرجان القاهرة للدراما يوم عيد

وتابع نقيب المهن التمثيلية، أنه يعتبر يوم انطلاق المهرجان عيدا واحتفالا بالدراما المصرية وعُرسا لها، وبروفة لعيد الفن، وسيكون هناك نصيب كبير من تكريم الرموز سواء من نجوم الصف الأول والصفين الثاني والثالث، والعمال الفنيين والأسطوات والمخرجين المنفذين وهم نجوم خلف الكاميرا.

وأكد «زكي» أن الفنان الدكتور يحيى الفخراني، بذل مجهودا كبيرا جدا، وشركة pod، بالإضافة إلى لجنة التحكيم برئاسة المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، وهي لجنة كبيرة ومتميزة جدا: «نتمنى أن يكون المهرجان ناجحا يليق باسم هوليود الشرق».

وقالت قصواء الخلالي مقدمة البرنامج: «إن شاء الله مهرجان ناجح وخطوة جديدة لصالح الثقافة والفن والدراما المصرية».

إنعام محمد علي: الدراما مظلومة

وكانت المخرجة إنعام محمد علي قد صرحت بأن الدراما التليفزيونية مظلومة مع تأخر المهرجان لسنوات، خاصة أنها تؤثر في العقل الجمعي للمواطن، علاوة على ذلك، فإنها تؤثر بشكل كبير على ملايين الأشخاص في الوطن العربي، مشيرةً إلى أنها تصل لفئات المجتمع كافة وهو ما تطلب جهودا كثيرة للارتقاء بالدراما المصرية.