دراسة: التغير المناخي يتسبب في نفوق أعداد هائلة من الطيور بأستراليا

أدت موجات الحر المرتبطة بتغير المناخ إلى نفوق جماعي للطيور والحياة البرية الأخرى حول العالم، ومن أجل وقف فقدان التنوع البيولوجي مع ارتفاع درجة حرارة المناخ، نحتاج إلى فهم أفضل لكيفية استجابة الطيور.

شرعت دراسة جديدة نشرها موقع «كونفرزايشن» المتخصص في الدراسات الأكاديمية، لسد هذه الفجوة المعرفية من خلال فحص الطيور الأسترالية، ومن المثير للقلق أن الدراسة توصلت إلى أن الطيور في مواقع البحث نفقت بمعدل أكبر بثلاث مرات خلال فصل الصيف شديد الحرارة مقارنة بصيف معتدل.

11 % من الطيور ستنجو من سيناريو الانبعاثات الحرارية

وهذا يعني أن الأخبار تزداد سوءًا حيث إنه في ظل سيناريو الانبعاثات ستنجو نسبة 11% فقط من الطيور في المواقع التي شملتها الدراسة.

النتائج لها آثار عميقة على حياة الطيور في عالم يزداد احترارا، وتؤكد على الحاجة الملحة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومساعدة الحيوانات في العثور على أماكن رائعة للمأوى.

كما فحصت الدراسة الطيور المحلية في جزأين من منطقة نيو ساوث ويلز شبه القاحلة، وهي حديقة جبال ويدن الوطنية بالقرب من جرينفيل ومحمية الفحم الطبيعية بالقرب من ويست ويالونج، وفي كلا الموقعين، كان العلماء المواطنون يصطادون الطيور ويمارسونها ويطلقونها بانتظام منذ عام 1986.

أنتج هذا بيانات عن 22000 طائر تندرج تحت 37 نوعًا من الطيور وتشمل آكلات العسل، وعصائر الشوك، وخنازير الجنيات، والصفارات، والزواحف، والعصافير، والحمامات، حيث أظهرت البيانات في الثلاثين عاما الماضية أن الشتاء البارد أدى فقط إلى انخفاض طفيف نسبيا في معدلات البقاء على قيد الحياة، لكنها كانت صورة أكثر وضوحا بكثير في الصيف.

وخلال فصل الصيف المعتدل مع عدم وجود أيام أعلى من 38 درجة مئوية، نجت 86% من الطيور، ولكن في صيف حار مع 30 يوما فوق 38 درجة مئوية، نجت 59% فقط من الطيور.

واستخدمت الدراسة هذه النتائج الواقعية لنمذجة البقاء في المستقبل، حتى نهاية القرن، ومن المثير للقلق أن التوقعات المناخية للمواقع التي شملتها الدراسة تُظهر أن عدد الأيام التي سجلت فوق 38 درجة مئوية سوف تتضاعف على الأقل بحلول نهاية القرن أو عام 2104، في غضون ذلك، ستختفي الأيام التي ستسجل درجات تحت الصفر خلال هذه الحقبة الزمنية.

هذه الإسقاطات متشابهة إلى حد كبير لجميع المناطق القاحلة وشبه القاحلة في جميع أنحاء أستراليا، ومع دفء الشتاء، توقعت الدراسة أن يزداد بقاء الطيور في الشتاء بشكل طفيف بحلول نهاية هذا القرن، لكن هذا لن يقابل الطيور التي قتلت بسبب الحرارة الشديدة مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

إلى أي مدى سينخفض ​​عدد السكان؟

للإجابة على هذا السؤال، نظرت الدراسة في سيناريو متفائل لتقليل الانبعاثات بسرعة، مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة حوالي درجة واحدة مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي، وفي ظل هذا السيناريو، توقع معدو الدراسة أن ينخفض ​​معدل البقاء السنوي بمقدار الثلث، من 63% إلى 43%.

في ظل سيناريو متشائم، يتضمن خفضا ضئيلا للغاية للانبعاثات و 3.7 ارتفاع في درجات الحرارة هذا القرن، ينخفض ​​معدل البقاء إلى 11%، وقدمت دراسات معملية أخرى حول العالم توقعات مماثلة لمجموعات الطيور، لكن التوقعات غير معتادة لأنها تستند إلى معدلات البقاء الفعلية في التجمعات البرية التي تم قياسها على مدى عقود، حيث إن بعض الطيور تنجو من الحرارة الشديدة.

كيف يحمي الطائر نفسه من ارتفاع درجات الحرارة؟

تناولت الدراسة هذه الأسئلة في دراسة تكميلية بقيادة عالمة الحيوان ليندا شارب، واشتملت على مقارنة سلوك الطيور الفردية في الأيام المعتدلة والحارة.

تم اختيار طائر من نوع جاكي وينتر، الشائع في جميع أنحاء أستراليا، وبين عامي 2018 و 2021، تابعت الدراسة مصير 40 زوجا متكاثرا يعيشون في غابات شبه القاحلة في جنوب أستراليا، وكان هناك تضاعف العدد السنوي للأيام فوق 42 أكثر من الضعف خلال الـ 25 عاما الماضية.

ومع تصاعد الحرارة، أظهر طائر جاكي وينتر مجموعة واسعة من الاستجابات السلوكية. وشمل ذلك تعديل وضعهم ومستويات نشاطهم واستخدام الموائل لتجنب اكتساب الحرارة وزيادة تبديد الحرارة.

مع اقتراب درجات حرارة الهواء من 35 درجة مئوية، انتقلت الطيور إلى أعلى أعلى الأشجار حيث أدت سرعة الرياح الأعلى إلى تبريد أجسامها، كما بدأت الطيور في اللهاث، مما قد يؤدي إلى جفاف مميت.

بمجرد ارتفاع درجات حرارة الهواء فوق 40 درجة مئوية، متجاوزة درجة حرارة جسم الطيور، انتقلت إلى الأرض ليحتموا في تجاويف وشقوق قاعدة الأشجار، لقد ظلت في هذه «الملاجئ الحرارية» طالما استغرق الأمر حتى تنخفض درجات حرارة الهواء إلى حوالي 38 درجة مئوية وأحيانا لمدة تصل إلى ثماني ساعات، لكن هذا جعل البحث عن الطعام مستحيلا وفقدت الطيور كتلة جسمها.

وفحص القائمون على الدراسة أجزاء موطن الطيور التي توفر أروع مكان للاحتماء في الأيام شديدة الحرارة، حيث كانت التجاويف في قواعد الأشجار أكثر برودة بكثير من جميع المواقع الأخرى التي قمنا بقياسها، وكانت أفضل هذه التجاويف الرائعة نادرة وتوجد فقط في أكبر أشجار الكافور.

حتى مع سلوكهم المرن، كانت قدرة جاكي وينتر على النجاة من موجات الحر محدودة - وتعتمد على ما يبدو على ما إذا كانت الأشجار الكبيرة متاحة أم لا، واختفى حوالي 29% من البالغين الذين تم دراستهم وافترض أنهم ماتوا في غضون 24 ساعة من وصول درجات حرارة الهواء إلى مستوى قياسي بلغ 49 درجة مئوية في عام 2019.

وبالمثل، خلال شهرين من موجات الحر في عام 2018، فقد 20% من البالغين الذين خضعوا للدراسة، مقارنة بـ 6% فقط في الشهرين السابقين.

وتظهر الدراسة أن درجات الحرارة المرتفعة للغاية تقتل بالفعل أعدادا مزعجة من الطيور في المناطق القاحلة وشبه القاحلة في أستراليا، تشكل هذه المناطق 70% من القارة الأسترالية و 40% من مساحة اليابسة العالمية، وستزداد هذه الخسائر سوءا مع تصاعد تغير المناخ وهذا له آثار عميقة على التنوع البيولوجي في أستراليا وعلى نطاق أوسع.

من الواضح أن البشرية يجب أن تقلل بشكل عاجل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. ولكن يجب علينا أيضا إدارة تنوعنا البيولوجي بشكل أفضل مع تغير المناخ.