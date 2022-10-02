«تنشيط السياحة»: أسعار عروض ديزني في مصر ستكون في متناول الأسر

قال عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن عروض ديزني على الجليد، من العروض الترفيهية العائلية المهمة وذلك بإمكانات إنتاجية ضخمة، وكل عناصر الإبهار.

ثقة في مصر

وأضاف القاضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، على قناة DMC، من تقديم الإعلامية إنجي القاضي: «وجود ديزني في مصر، يعبر عن ثقتها فيها، وحالة الأمن التي يعيشها المجتمع المصري».

وتابع رئيس هيئة تنشيط السياحي، أن هذه العروض تمنح مصر والشركات المصرية العاملة في الترفيه، فرص كثيرة، مشيرًا إلى أن صناعة الترفيه في العالم من أضخم الصناعات الموجودة، إذ يكون الانفاق فيها بمئات المليارات من الدولارات.

شركة تذكرتي تقدم التسهيلات

وأردف: أن «أسعار التذاكر ليست من اختصاصي، وشركة تذكرتي ستضع التسعير، لكن الشركة أكدت أنها راعت عمل عروض خاصة للعائلات بحيث أنها تكون في متناول أكبر عدد من الأسر المصرية».

فرص كبيرة للسياحة بمصر في الشتاء

إلى ذلك، تطرق إلى السياحة في الشتاء، في ظل أزمة الطاقة العالمية، وقال: «فرصة كبيرة جدا، وبخاصة أن مصر بلد مشمس ودافئ وتتميز بجو ممتاز وبنية أساسية سياحية ممتازة، وبالتالي القابلية لاستقطاب عدد كبير من السائحين الأوروبيين، ونحن في صدد إعداد حملة الشتاء الجديدة».

وواصل: «نأمل بأن يكون لدينا مردود كبير، وبخاصة أننا غطينا جوانب كثيرة في حملة الشتاء على وسائل التواصل الاجتماعي، ونتوقع أن يكون مثمرا في مصر».