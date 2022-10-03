فوائد وأضرار تناول حلوى المولد النبوي.. مسموح بقطعة واحدة يوميا

«الملبن، اللوزية، الفسدقية، السمسمية».. أصناف مختلفة من الحلويات التي يتهافت على شرائها الكثيرون خاصة في المولد النبوي الشريف، ورغم أن تلك الحلوى تحتوي على المكسرات المفيدة للجسم، إلا أنها تشكل خطورة أيضًا على الجسم في حالة الإكثار من تناولها، وتهدد بعض الفئات.

وأوضح الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، أن حلوى المولد يجري تصنيعها من مواد سكرية بالإضافة الى المواد المكسبة للطعم والملونة والحافظة مثل الفانيليا وزيت اللوز وزيت جوز الهند بالإضافة إلى بعض المكسرات، مشددًا على ضرورة شرائها من أكان موثوق بها، والتأكد من تاريخ إنتاجها وصلاحيتها: «لازم تكون مغلفة ولنها طبيعي ومعروضة في فترينات نضيفة وبعيدة عن الشمس، ولازم العامل أو البائع يكون لابس الجوانتي وغطاء الرأس والكمامة»

فوائد الفولية والحمصية والسمسمية

وأضاف «حسونة» في تقرير صادر عن المركز، أنه يجب اختيار الحلوى قليلة السكريات وكثيرة المكسرات، مثل «الفولية» التي تحتوي على السكر والفول السوداني، ويحتوى الفول السوداني على البروتين بنسبة تصل إلى نحو 25%، و17% كربوهيدرات، و45% من الزيت الصحي والمفيد للقلب، بينما تحتوي الحمصية على سكر ونشا وحمص، وتصل نسبة البروتينات فيها إلى 19%، و4.5% زيت، والحمص غني بالفيتامينات والأملاح المعدنية ويقي من الإسهال ويخفض ضغط الدم والكوليسترول بسبب احتوائه على نسبة مرتفعة من الألياف، كما أنه مفيدا لمرضى السكر.

وأما السمسمية، فتحتوي على نسبة عالية من الزيت تصل لأكثر من 50%، و18% بروتينات، وتتميز بذور السمسم باحتوائها على مواد مضادة للأكسدة التي تقلل من حدوث الالتهابات والحديد الذى يقى من الإصابة من الأنيميا، بالإضافة إلى الكالسيوم.

وأشار أستاذ التغذية إلى أنه من بين أنواع حلوى المولد النبوي المفضلة للأشخاص، الملبن وهو عبارة عن سكر ونشا وجيلاتين وماء ورد بالإضافة إلى المكسرات، والجيلاتين له فوائد صحية عديدة فهو يخفف ألم المفاصل وتقليل الالتهابات، وأما الحلوى التي تحتوي على المكسرات مثل البندقية، فتحتوي على كمية كبيرة من الطاقة قد تصل إلى 580 كالوري/ 100جرام، ويفضل عدم استهلاك كميات كبيرة منها.

ومن أبرز فوائد المكسرات ما يلي:

عين الجمل: مصدر للأوميجا 3 الذي يساعد في تقوية الذاكرة ويقي من ارتفاع دهون الدم ومخاطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

البندق: يتميز بخصائص مضادة للالتهابات ويقلل من حدوث هشاشة العظام ويخفض ضغط الدم.

اللوز: غني بالماغنسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين هاء ويساعد على خفض الكوليسترول.

خطورة الإكثار من تناول حلوى المولد

وحذر «حسونة» من خطورة الإكثار من تناول حلوى المولد خاصة لمرضى السكر، إذ تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم ما يؤدي إلى زيادة إفراز الأنسولين وإجهاد البنكرياس وزيادة الدهون بالجسم وبالتالي الإصابة بالسمنة فضلًا عن تسوس الأسنان والتهاب اللثة:«قطعة واحدة على مدار اليوم كفاية جدا، ولازم نمارس الرياضة بانتظام زي المشي، ونشرب كميات كبيرة من المياه وناكل خضروات وفواكه».