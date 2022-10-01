استشاري تغذية يوضح طريقة التخلص من السعرات الحرارية بعد تناول حلوى المولد

قال الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية، إن الأعياد في مصر أغلبها مرتبطة بتناول الأطعمة المختلفة، وفي المولد النبوي الشريف تنتشر شوادر حلاوة المولد في كل مكان، وهي عادة توارثناها منذ سنوات طويلة جدا، لذا من الصعب أن نمنع المصريين منها ولكن يمكن أن نقنن الكميات أو نتناول حلاوة المولد بطرق لا تجعلها مضرة أو تزيد من وزننا .

تقسيم حلاوة المولد إلى 3 مجموعات

وأوضح «حلمي» خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلامية سالي شاهين، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه يمكننا تقسيم حلاوة المولد إلي 3 مجموعات، الأولى الحلاوة البيضاء والملبن الأبيض السادة أو الأحمر، وهذه المجموعة الأولى سعراتها الحرارية عالية ومعدومة القيمة الغذائية.

أوميجا 3 في حلاوة المولد

وأشار استشاري التغذية العلاجية إلى أن المجموعة الثانية تحتوي على حمص وفول وسمسم، وهي أفضل قليلاً لأن قيمتها الغذائية أعلى، فالسمسم على سبيل المثال يحتوى على أوميجا 3، وكذلك الحمص والفول السوداني، والملبن ولكن بشرط أن يحتوي على مكسرات، أما المجموعة الثالثة فقيمتها الغذائية أعلى وهي تلك التي تحتوي على البندق واللوز والكاجو.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، رضوى حسن.

ويتناول برنامج السفيرة عزيزة كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.