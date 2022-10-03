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انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب.. والشعبة: تراجع الطلب وزيادة المعروض

كتب:

مارينا رؤوف
11:47 ص | الإثنين 03 أكتوبر 2022
الذهب

الذهب

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا كبيرا بالسوق المحلية، بداية تعاملات اليوم، وانخفض عيار 21 بمقدار 15 جنيهًا مرة أخرى مقارنة بسعر الذهب منذ ساعة، ليسجل سعر البيع في تعاملات اليوم 1085 جنيه للجرام بدلًا من 1100 جنيهًا.

وأشارت تقارير البورصات العالمية والمصرية بشأن أسعار الذهب وبيان شعبة الذهب بالغرف التجارية، إلى أنّ الذهب عيار 24 سجل 1240 جنيها للجرام، وعيار 18 بلغ 930 جنيهًا للجرام، ووصل عيار 14 إلى 725.4 جنيه للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و680 جنيها، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجلت أسعار الذهب العالمية 1663.6 دولار للأوقية.

وقالت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في تعليق لها على انخفاض الأسعار بالشكل الكبير هذا، إن ارتفاع حجم المعروض بالسوق المحلية ينعكس على الأسعار بالأسواق.

وأضافت أن انخفاض الطلب وارتفاع المعروض أدى إلى انخفاض السعر بهذا الشكل الكبير، حيث وصلت حصيلة انخفاضات اليوم في بداية التعاملات فقط 30 جنيها للجرام الواحد.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.