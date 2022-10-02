«شعبة الذهب»: لا توجد تلاعبات في السوق.. وتوقع السعر «صعب»

قال عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، إن الانخفاض البسيط في أسعار الذهب في مصر هذه الفترة يرجع إلى عدد من الأسباب كالعرض والطلب، مشيراً إلى أن الذهب تحكمه البورصة العالمية.

وأوضح «المغربي» أن أسعار الذهب اليوم هي نفس الأسعار التي كانت أمس، حيث إن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بـ 1112 جنيها، بينما سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 1271 جنيها.

وأشار «المغربي» إلى أن من أفضل طرق الاستثمار في الذهب هذه الفترة هي شراء السبائك الذهبية أيا كان وزنها، بالإضافة إلى الاستثمار في شراء الجنيهات الذهبية، لافتا إلى أنه لا ينصح مطلقا بشراء الذهب القديم (الكسر) للاستثمار.

وقال عمرو المغربي لـ«الوطن» إن التوقيت الأنسب للشراء يختلف من شخص لآخر، حيث إن التوقيت الأنسب للشراء حين توفر المال اللازم للشراء، حيث قال «إن أي توقيت هو توقيت مناسب طالما هناك لدي فائض من المال فشراء الذهب والاستثمار فيه أفضل للحفاظ على قيمة رأس المال».

طلبات كثيرة على الذهب الفترة الماضية

وأشار عضو مجلس إدارة شعبة الذهب إلى أنه كان هناك طلبات كبيرة الفترة الماضية لشراء الذهب فالسوق تشهد انتعاشة كبيرة، ومن الأسباب التي أدت إلى زيادة الإقبال على شراء الذهب الفترة الماضية هي القلق الذي تكون لدى الناس من أن تتخذ البنوك المركزية أي قرار جديد يؤثر على أسعار البيع والشراء، ما أدى إلى زيادة الطلب والمبيعات.

وأكد «المغربي» أنه من الصعب التوقع بما سيحدث في أسعار الذهب بسبب كثرة العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، كالبورصة العالمية والعرض والطلب، كما أوضح أنه لا يوجد أي تلاعب أو تحكم في الأسعار فالقول أن أحدا يتحكم في سعر الذهب هو مجرد إشاعة وقول منافٍ للحقيقة.