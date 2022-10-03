وصول 13 ألف سائح أوروبي للغردقة ومرسى علم على متن 83 رحلة طيران

تستقبل مطارات الغردقة ومرسى علم، اليوم الإثنين، 83 رحلة طيران تقل 13 ألف سائح أجنبى من جنسيات مختلفة من دول أوروبا، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن في المطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ومراجعة الإجراءات بصالات الوصول والاستقبال.

وصول 13 ألف سائح

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن» أنّه من المقرر وصول 83 رحلة طيران، تقل حوالي 13 ألف سائح لمطارات الغردقة ومرسى علم، وفقًا لجدول تشغيل الرحلات المعلن في المطارات، لافتًا إلى أن المطارات تستعد المطارات لاستقبال السائحين الأجانب في صالات الوصول، والتنسيق لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت.

ألمانيا في مقدمة الأسواق السياحية

من جانبه، أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال آلاف السائحين اليوم من مختلف الجنسيات الأجنبية القادمة من مطارات أوروبا، مشيرًا في تصريحات لـ«الوطن» أنّ السياحة الألمانية في مقدمة الرحلات، تزامنًا مع احتفالات ألمانيا بالعيد الوطني الألماني.

انتعاش السياحة

وأكد «عثمان» أنّ الفنادق والمنتجعات السياحية تعيش أزهى عصور السياحة، وتستقبل الغردقة ومرسى علم آلاف السائحين الأجانب خاصة من ألمانيا، تزامنًا مع العيد الوطني للبلاد، وقضاء الإجازة والاحتفالات على شواطئ الغردقة ومرسى علم.