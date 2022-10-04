طلاب بجامعة سوهاج يشيدون بحسن استقبالهم.. و«رعاية الشباب»: نؤهلهم لسوق العمل

تحتفل جامعة سوهاج لليوم الثالث على التوالي، بقدوم العام الدراسي الجديد بتعليق أعلام ولافتات التهنئة والزهور وتوزيع كتب مجانية، وإجراء مسابقات بين الطلاب في بعض الألعاب الرياضية مثل تنس الطاولة والشطرنج، وإقامة ورشة لتعليم الرسم.

آراء الطلاب حول استقبالهم في الجامعة

وقال «محمد علي»، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الآداب، جامعة سوهاج: ما رأيته اليوم من مشاهد الاحتفال التي يتصف بالجمال والروعة، تدعو إلى الفخر والتقدير، نظرا لتقدير ودعم الجامعة لنا.

فيما قال «سعد خالد»، الطالب بكلية التربية: نحن اليوم في عيد وعرس كبير عندما نرى تلك المشاهد الرائعة في حياتنا، أناشيد وطنية، وغناء ومسابقات.

وأكدت «أسماء محمد»، الطالبة في الفرقة الثالثة بكلية التجارة: أن الجامعة لم تدخر جهدا في دعمنا، فقد شاركت طوال العامين الماضيين في العديد من الدورات والمسابقات، والتي كانت لها أثر كبير في تكوين شخصية لديها ثقافة ولها أهداف وطموحات ومثقفة.

مختار: تلك المشاهد تغرس في نفوسنا الراحة وحب التعلم

ويضيف «مختار محمد»، الطالب بالفرقة الأولى في كلية الزراعة: لم أتوقع أن جامعة سوهاج الجديدة بهذا الجمال الرائع، فتلك المشاهد تغرس في نفوسنا الراحة والحب.

ومن جانبه، قال مدير رعاية الشباب بجامعة سوهاج: نعمل على قدم وساق لدعم طلابها في شتى المجالات العلمية والعملية، التي تصنع من الطالب نموذجا مؤهلا لسوق العمل.