الجامعات الحكومية تعفي ذوي الهمم من المصروفات الدراسية

انتظمت الدراسة في الجامعات الحكومية مع انطلاق العام الدراسي 2022-2023، وفق توجيهات الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأكد رؤساء الجامعات الحكومية، إعفاء الطلاب ذوي الهمم من المصروفات الدراسية، ومصروفات المدن الجامعية، ومصروفات الكتب، في إطار اهتمام الدولة بهذه الفئة، وتذليل العقبات أمامها.

إعفاء ذوي الهمم من المصروفات الجامعية

بدوره، قال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إنّ رعاية الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم، إحدى الركائز الأساسية للجامعات المصرية.

وأضاف عبدالخالق لـ«الوطن»، أنّ مجلس الجامعة قرر إعفاء هؤلاء الطلاب من المصاريف الدراسية لكل عام، وكذلك المدن الجامعية والكتب الدراسية، مع تقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم، وتذليل العقبات أمامهم وتيسير الأمور.

توفير الرعاية الطبية لذوي الهمم

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، التزام الجامعة بالضوابط والقواعد والإجراءات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بالعام الدراسي، موضحا أنّ الجامعة قررت إعفاء الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف إعاقاتهم من المصروفات الدراسية والمدن الجامعية والكتب، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم، وجرى التأكيد على توفير الخدمات وأوجه الرعاية لهم.