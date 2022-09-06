الجامعات الحكومية تُخصص أماكن «إسكان متميز» لطلاب «الأهلية» 2022

خصصت عدد من الجامعات الحكومية، غُرفا سكنية في المدن الجامعية «الإسكان المتميز» ودار الضيافة الخاصة بها لطلاب الجامعات الأهلية، في إطار الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2022-2023 وبدء أعمال التقديم للطلاب المقبولين رسميًا.

في هذا الصدد، قال الدكتور محمود أبوالمجد، المتحدث الرسمي باسم رئيس جامعة المنصورة، إنه سيتم فتح باب التقدم للإسكان بالمدن الجامعية «إسكان اقتصادى ومميز» داخل مدينة المنصورة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر الجاري لطلاب وطالبات جامعة المنصورة الأهلية، وسيتاح الحجز إلكترونيا على موقع جامعة المنصورة الأهلية.

تخصيص حصة للطلاب وللطالبات من الإسكان المتميز

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئيس جامعة المنصورة، لـ«الوطن»، أن الجامعة حريصة على توفير سبل الراحة لطلابها خاصة المغتربين، موضحًا أنه يجري حاليًا التعاقد لفتح سكن متميز لهم بجوار مقر الجامعة الأهلية بجمصة، مؤكدًا أن تسكين الطلاب يتم الاتفاق عليه من تخصيص حصة لطلاب وطالبات جامعة المنصورة الأهلية من السكن الاقتصادي والمميز داخل المدن الجامعية التابعة لجامعة المنصورة.

آخر موعد للكشف الطبي

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أنه سيتم غلق باب التقدم على موقع الكشف الطبي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر 2022، لإتاحة الفرص لبدء التقدم الورقي للأماكن الشاغرة قبل انتهاء أعمال التنسيق الخاصة بالجامعات الأهلية.

وفي سياق متصل، أعلنت جامعة بني سويف، عن إتاحة عدد من الغرف لطلاب الجامعة الأهلية المغتربين للمبيت شهريًا بفنادقها وهما فندق دار الضيافة بشرق النيل بجوار الجامعة الأهلية وفندق المؤتمرات بغرب النيل امتداد الكورنيش، موضحة أن قيمة الفرد الواحد بالغرفة شهريًا 6000 جنيه وقيمة الفرد الواحد بالغرفة التي تسع طالبين 4000 جنيه شهريًا وقيمة الفرد الواحد في الغرفة التي تسع ثلاثة طلاب 3300 جنيه شهريًا، مؤكدة أن جميع الغرف مكيفة ومزودة بكافة الخدمات للطلاب لتوفير أفضل سبل الراحة لهم.

وأوضحت الجامعة في بيان لها، أنه متاح لهم السكن في استراحة الوافدين بشارع صلاح سالم وقيمة الغرفة التي تسع طالبين 3000 جنيه أي 1500 جنيه للفرد الواحد وتتمثل شروط الإقامة في حضور الطالب شخصيًا ومعه ما يثبت بأنه طالب بالجامعة الأهلية أو جامعة بني سويف وتوقيع الطالب على إقرار بعدم تلف محتويات الغرفة وبعض التعليمات الخاصة بأمن الفندق أن يتم الحجز والدفع لمدة لا تقل عن شهر كاملًا.