الجامعات تكشف حقيقة منع دخول الطلاب للحرم بسبب عدم سداد المصروفات.. شائعة

نفى رؤساء الجامعات الحكومية، ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن منع دخول الطلاب للحرم الجامعي لعدم سداد المصروفات الدراسية، مؤكدين أن ما تم تداوله مجرد شائعات.

العام الدراسي الجديد 2022

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن منع دخول الطلاب للحرم الجامعي بسبب التعثر في سداد المصروفات الدراسية مجرد شائعة، مؤكداً ان الأعلى للجامعات شدد على ضرورة تذليل كافة العقبات تجاه المتعثرين وتوفير كافة الإمكانات لمساعدتهم، ولفت إلى أن مكاتب رعاية الشباب تواصل عملها لاستقبال أي طلبات من الطلاب بشأن التعثر في سداد المصروفات شرط تقديم الأوراق التي تثبت الحالة الاجتماعية للطالب.

انتظام الدراسة في يومها الثالث بالجامعات

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، الالتزام بكافة الضوابط والقواعد والإجراءات الاحترازية التي أقرها الأعلى للجامعات بشأن العام الدراسي الجديد، مؤكداً عدم منع أي طالب أو طالبة من دخول الحرم الجامعي أو الكليات لتعثره في سداد المصروفات الدراسية، مؤكداً أن العام الدراسي في بدايته وإجراءات السداد مستمرة ولم يتم الإعلان أو التنويه عن منع دخول الطلاب.

مصروفات الجامعات 2022

وفي السياق ذاته انتظمت الدراسة بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في يومها الثالث على التوالي منذ انطلاقها السبت الماضي وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي.