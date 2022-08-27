موعد التقديم للكليات 2022-2023.. يبدأ غدا في الجامعات الحكومية

تبدأ الجامعات الحكومية غدًا الأحد، استقبال الطلاب الجدد المرشحين من مكتب التنسيق في المرحلة الثانية والراغبين في تقديم أوراقهم للالتحاق بالكليات المختلفة، وذلك من خلال التقدم بأوراقهم مباشرة إلى مكاتب شؤون الطلاب بالكليات، مشددة على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

موعد التقديم للكليات 2022-2023

و في السياق ذاته، أكد عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتظام أعمال التقدم للكليات المختلفة من تنسيق المرحلة الأولى 2022-2023، وتنسيق المرحلة الثانية، مؤكدًا أن موعد التقديم للكليات 2022-2023 يبدأ مباشرة بالجامعات، وذلك فور ورود نتيجة الترشح للطلاب من قبل مكتب التنسيق.

تنسيق الجامعات 2022

و في السياق ذاته، تواصل الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة 2022 للتقدم والالتحاق بمختلف الكليات وفقاًَ للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، بينما أكد أمين الأعلى للجامعات الخاصة الدكتور محمد الغر، أن عدد المتقدمين للالتحاق بمختلف الكليات بالجامعات الخاصة وصل لـ30 ألف طالب وطالبة، موضحا أن موعد التقديم للكليات 2022-2023 مستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل.